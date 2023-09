Larissa Manoela faz publicação motivacional e recebe apoio do noivo

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, fez uma publicação motivacional em seu Instagram após as diversas polêmicas envolvendo seu nome nos últimos dias - a artista expôs o rompimento com os pais, Gilberto Elias e Silvana Taques. No post, ela falou sobre sobre a vida e aproveitar os momentos.

“A vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa! Que saibamos aproveitar cada um dos momentos aqui e agora. Isso é um pedacinho mínimo dos meus dias que passaram. Que esse novo mês venha cheio de boas novas! Obrigada sempre por todo carinho”, escreveu Larissa Manoela.

Nos comentários, o noivo da artista, André Luiz Frambach, manifestou apoio à amada.“Novos dias, novas histórias, que sejam sempre recheados de amor e carinho! Te amo!!! Obrigado por fazer meus dias mais felizes pra todo sempre e além”, escreveu.

Veja a publicação: