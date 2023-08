Larissa Manoela rompe com pais e abre mão de patrimônio milionário

A atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o rompimento com os pais, que administravam sua carreira. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite do domingo, 13, a artista revelou que está abrindo mão de parte do patrimônio que acumulou por causa de uma briga com o pai, Gilberto, e a mãe, Silvana.

De acordo com Larissa, a partir do momento em que ela fez 18 anos, ela entendeu que era o mínimo saber um pouco do negócio dela e do que estava provendo durante todos os anos de carreira. A atriz disse que se via obrigada a dar explicações sobre a sua intimidade. “Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", relatou.



Na entrevista, a cantora afirmou que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha e começou a questionar os pais. E no último ano, passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. “Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, contou.

No fim de 2022, Larissa, que recebia uma mesada, gravou uma conversa na qual a mãe reclama das cobranças. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, disse Silvana.



“Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização”, revelou Larissa.



Ao Fantástico, a atriz apresentou uma troca de mensagens com a mãe, em outubro de 2022, pouco depois do fim da novela 'Além da Ilusão', em que tinha sido protagonista. Larissa pede R$ 10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda o dinheiro para o pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai em um áudio. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?".



As três empresas



Para tentar entender mais sobre o seu patrimônio, Larissa decidiu buscar um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia. Aberta pelos pais quando ela tinha 14 anos, a primeira é a Dalari, responsável por gerir a carreira de Larissa. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz.



Em outra gravação feita por Larissa, no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33%, nesta empresa. Segundo a artista, porém, ela descobriu que a porcentagem que ela tinha era de 2% da cota e, os pais, 98%.



A segunda empresa foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só à Larissa. No entanto, uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. “Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, detalhou Larissa.



A terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, mas isso nunca aconteceu, segundo Larissa.



Relação fragilizada



No começo deste ano, Larissa gravou outro áudio em que a mãe diz que não quer nada dela. “Porque eu vou ser bem sincera pra você , Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença”.



Depois disso, em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos.



Como não houve acordo, ela rompeu com os pais. Ainda na entrevista ela contou que "a todo instante" tentou fazer com que a conversa e o assunto fossem desdobrados de maneira simples. Entretanto, como não foi possível, Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual. Depois, ela começou a renegociar os contratos atrelados à Dalari para concentrar todos os rendimentos em uma única firma e é com essa firma que Larissa vai gerir a carreira.



Larissa contou ainda que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões e que deixou tudo para os pais, que até o momento não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A atriz teve que notificá-los extrajudicialmente.



Em nota enviada ao Fantástico, os pais de Larissa Manoela afirmaram que ela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020 na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%.



Além disso, ainda segundo o advogado, não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou.



O texto diz também que a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto. E que os pais estão dentro do prazo para as providências legais.



Por fim, o advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. A defesa diz também que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente.