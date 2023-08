Larissa Manoela se pronuncia após pais colocarem nova mansão à venda

A atriz Larissa Manoela se pronunciou nesta quarta-feira, 16, sobre a decisão dos pais de colocar à venda uma mansão localizada no Rio de Janeiro sem o conhecimento dela.

Por meio de sua assessoria jurídica, ela encaminhou um comunicado ao programa Fofocalizando afirmando que a atitude é frequente e reitera as últimas falas da atriz.

"O novo episódio da colocação da casa do condomínio Novo Leblon à venda pelos pais de Larissa Manoela integra mais um capítulo do que temos afirmado, ou seja, eles arbitrariamente tomam as decisões de compra e venda de imóveis sem consultar a, até então, também proprietária, que é filha do casal e foi a responsável com o seu trabalho pela aquisição dos mesmos".

Segundo o comunicado, os pais se recusaram a entregar os bens à atriz. "Foram enviados aos pais através do advogado uma minuta de alteração das empresas com a saída dela e a entrega imediata dos bens, mas estes ignoraram e não assinaram, o que obrigou Larissa Maneola a notificá-los, para que sua saída e a entrega do patrimônio fosse compulsória".

Larissa afirmou ainda que só ficou sabendo sobre a venda do imóvel por meio da imprensa. "A artista ficou sabendo da venda da casa através do jornal Folha de S.Paulo, que a procurou para questionar sobre a situação da venda".

"Larissa está pagando essa residência. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela atriz e que está exclusivamente em seu nome. Até 2022, ela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome", finaliza o comunicado.