Lázaro Ramos é internado às pressas após desmaiar em casa; saiba mais | A TARDE

O ator baiano Lázaro Ramos, de 42 anos, foi internado em um hospital da capital baiana após se sentir mal e desmaiar dentro de casa. O fato aconteceu na última sexta, 19, em Salvador, e o ator foi socorrido por sua esposa, a atriz Taís Araújo.

Ele, que está no ar como intérprete do personagem Mário Fofoca, em Elas por Elas (Globo), ficará de licença do trabalho nos próximos dias. Por meio de nota, a assessoria do ator confirmou a internação. Lázaro deve ter alta neste domingo, 21.



Confira a nota na íntegra:

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica, concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21."