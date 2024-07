Lázaro Ramos revela que já fez sexo em local inusitado em Salvador

Lázaro Ramos explicou o contexto da história - Foto: Reprodução | Instagram @lazaroramos

Lázaro Ramos revelou que teve uma experiência sexual em um local inusitado em Salvador. O ator falou sobre o assunto durante uma conversa sobre intimidade com sua esposa, Taís Araújo. O bate-papo aconteceu no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.

Ator afirmou ter feito sexo no ponto de ônibus após perder o transporte durante a madrugada na Bahia. No entanto, que mais chamou atenção foi a reação de Taís Araújo, que não sabia da história.

“No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo”, respondeu Taís Araújo. “Percebemos”, disse a apresentadora Giovanna Ewbank. “Que legal. A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio”, falou Taís, que mostrou estar chocada com a revelação do marido.

Em seguida, Lázaro Ramos explicou o contexto da história. “Não, não é conseguir segurar. É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada 'pernoitão', que é um ônibus que só passa às 3h da manhã”, completou.