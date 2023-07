Léo Santana expulsa fã de palco após gestos obscenos: "Sou casado"

Nas últimas semanas, o cantor Léo Santana tem emplacado vídeos virais do chamado 'Desafio Posturado e Calmo', quando chama fãs ao palco para cantar o seu novo sucesso. No entanto, neste final de semana, ele retirou uma fã do palco após a mulher simular sexo oral nele durante um show em Barcarena, no Pará.

Na ocasião, ao pegar o microfone, a mulher fez o gesto, mas ainda estava longe do cantor. "Ei, eu canto no teu microfone", disse a fã para Léo Santana. Inicialmente, o artista riu da situação, mas em seguida se mostrou incomodado e retirou o microfone da mão da mulher.

"Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite a minha esposa. Por favor. Obrigado pela participação, muito obrigado. Vou chamar mais uma mulher aqui", disse Léo, antes de prosseguir com o show.

Veja vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais