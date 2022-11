Léo Santana firma contrato para gerenciar banda CBX Samba Club

A Salvador Produções, produtoras de eventos e gerenciamento de carreira artística, e o cantor e empresário Léo Santana assinaram na tarde desta segunda, 7, um contrato para empresariamento, gestão, vendas e gerenciamento artístico da banda CBX Samba Club liderada pelo cantor Renanzinho, que a partir desta data começa a fazer parte do casting de artistas da produtora que não para de crescer e investir na música e no entretenimento.

Marcelo Britto e Léo Santana já tinham o desejo de expandir os negócios com novos talentos e sempre acreditaram na força do samba e no potencial que a banda e o cantor têm.

Marcelo e Léo já estão reformulando e planejando todo o investimento e a estratégia para empresariar a CBX, e para dar os próximos passos, como músicas, EP, clipe, grandes eventos, dentre outras coisas para alavancar a banda.