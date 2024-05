Léo Santana lança música 'quente' com Anitta; veja o vídeo | A TARDE

Após movimentar as redes sociais durante a semana com uma prévia de sua nova música, que contava com uma misteriosa voz feminina, Léo Santana lançou neste sábado, 18, a canção "Posso Beijar a Sua Boca?", em parceria com a cantora Anitta.



Em seu perfil no Instagram, o Gigante compartilhou um vídeo em que ele e a Poderosa aparecem cantando a nova música, levando os fãs ao delírio. "Aff, que delícia de música, véi", comentou um internauta. "Hit", afirmou outro.



Por meio de sua assessoria de imprensa, Léo Santana revelou à imprensa como a música chegou até ele. “A canção chegou pra mim e, de cara, eu me amarrei demais nela. Quando li a letra, de imediato pensei que Anitta seria a parceria perfeita para fazer esse dueto comigo. Mandei a música pra ela e disse: ‘ouve aí e me fala o que acha’. Ela pirou, então a convidei para gravar comigo e ela disse: ‘na hora’. Gravamos e fizemos essa brincadeira de suspense nas redes sociais, que foi muito bacana. A batida é gostosa e eu tenho certeza de que vai bater muito nos paredões e nos shows”, comentou.



Anitta também ficou empolgada com a parceria: “Tô muito feliz de colaborar de novo com o Léo, que é um amigo e um artista incrível. ‘Posso Beijar Sua Boca?’ tem uma mistura de funk com pagodão, que é a nossa cara. Amo!”



Veja o vídeo

