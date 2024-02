Leo Santana parabeniza Lore Improta após titulo com a Viradouro | A TARDE

O cantor Leo Santana foi às redes sociais parabenizar a esposa Lorena Improta, após a dançarina conquistar o título do Carnaval do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 14, junto com a Unidos da Viradouro.

"Dedicada, persistente, exigente… o nome dela é Lorena Improta, minha esposa, mãe da minha filha Liz e dos outros filhos que iremos ter, mulher da minha vida. Sem palavras pra você, Neni", escreveu o Gigante.

A soteropolitana de 30 anos desfilou como musa da escola de samba, que atingiu o tricampeonato com a conquista de 2024. Anteriormente, a Unidos da Viradouro já havia vencido em 1997 e 2020, ano em que Improta também participou do desfile.

Na terça-feira, 14, Lore compartilhou um post em uma rede social falando sobre a emoção de desfilar na avenida pela Viradouro.

"Aqui dentro de casa vi a dedicação de Lore e carinho com cada detalhe… Neni… parabéns, estamos celebrando daqui, do jeito que amamos, com a cabeça em você! Eu e pequena Liz estamos te esperando. Vem para o papai. Te amo Parabéns", completou.