Léo Stronda deixa Bonde da Stronda após conversão ao evangelismo

Nesta terça-feira, 7, o cantor e bodybuilder Leo Stronda, que ficou famoso pela atuação no grupo de rap Bonde da Stronda, grupo do qual foi fundador em 2006, anunciou sua saída do conjunto. De acordo com ele, a decisão é motivada após ter se convertido à religião evangélica.

“Eu venho a público como forma de compaixão e satisfação aos fãs, amigos e seguidores informar minha saída do grupo Bonde Da Stronda”, detalhou.



Em 2022, o cantor teve 30% de seu corpo queimado depois de um botijão de gás explodir e atribuiu a preservação de sua vida à fé divina.

“Hoje é um marco importante na minha caminhada com Cristo rumo ao alvo. Um dia Ele me salvou e recentemente ele me resgatou, e, por isso, não posso mais ser negligente com minha salvação”, escreveu na rede social.

O influenciador afirmou que a saída do grupo tem a ver com a sua mudança de postura na sociedade. “Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina. Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo”, explicou.

Léo Stronda também disse que a saída do grupo foi feita em comum acordo com Diego Thug, integrante do conjunto. “Já (foi) conversado sobre a situação com meu amigo/irmão Diego e tendo seu total apoio e respeito”.