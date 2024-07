Leonardo aprova namoro de João Guilherme com Marquezine: 'Minha nora'

Namoro ainda não foi assumido publicamente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O namoro de Bruna Marquezine com João Guilherme possui aprovação dos pais do ator. O cantor Leonardo manifestou publicamente seu contentamento com a relação do filho com a estrela internacional.

“Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima”, disse ele, em entrevista à emissora Record.

Na mesma entrevista, o sertanejo relembrou encontro com a famosa.

“A Bruna, tive o prazer de encontrá-la quando ela tinha oito anos de idade, fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, encontrei a mãe dela e ela. A gente encontrou aquela carinha linda, não mudou nada, ela só cresceu, a carinha é a mesma coisa”, elogiou.