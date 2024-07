Letícia Colin e Michel Melamed terminam casamento, após oito anos

Letícia Colin e Michel Melamed terminam casamento - Foto: Asafe Ghalib / Divulgação

Os atores Letícia Colin, de 34 anos, e Michel Melamed, de 48 anos, terminaram o casamento, após oito anos de relação.

Eles são pais de Uri, de quatro anos. Apesar do fim do relacionamento, os dois seguem juntos na carreira profissional. Eles estão trabalhando na peça "Um filme argentino", com estreia marcada para o Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano,

A peça aborda a história de um casal e os desafios das diferentes fases de um relacionamento.

Sobre Letícia Colin



Letícia Colin é uma atriz, cantora e modelo brasileira. Sua estreia como atriz na televisão foi aos 10 anos, como Glorinha na série Sandy & Júnior[12], da TV Globo, e em seguida participou da nona temporada do seriado Malhação, em 2002.[13]

Ela ainda estreou como apresentadora no programa infantil TV Globinho, entre 2003 e 2005. Em 2005, interpretou a Marta na telenovela Floribella e canta em uma das canções, "Desde Que Te Vi", que fazem parte da trilha sonora da segunda temporada da novela, Floribella 2: É pra Você Meu Coração.

Migrou para RecordTV em 2007 e esteve no ar na novela Luz do Sol, no papel da vilã Helô. Também atuou em Chamas da Vida, onde viveu um dos grandes momentos da sua carreira, no papel da polêmica Vivi, adolescente que aborta após ser estuprada e engravidar do personagem Lipe, e tendo um romance com menino de rua Demorô, interpretado pelo ator Dáblio Moreira.

Letícia Colin também estrelou o filme "Bonitinha mas Ordinária", reedição da peça homônima de Nelson Rodrigues, sendo seu primeiro grande papel no cinema, onde Letícia protagonizou cenas fortes de nudez e sexo. No teatro, retornou aos musicais em O Despertar da Primavera. No ano seguinte, integrou o elenco de "Vidas em Jogo" e participou de dois videoclipes do cantor Cícero Lins.

Em 2013, assinou seu retorno para a TV Globo, onde integrou o elenco da novela Além do Horizonte. Em 2015, integrou o elenco da novela Sete Vidas, onde despontou na pele da modelo Elisa de Moraes Ribeiro, que era portadora de dislexia. Ainda naquele ano, interpretou a histérica Paty numa participação em "A Regra do Jogo" e atuou no filme "Ponte Aérea" com Caio Blat.



Em 2017, atuou na novela "Novo Mundo", uma trama "das 6", na pele imperatriz Leopoldina do Brasil, uma das protagonistas da novela, par romântico de D. Pedro I, personagem de Caio Castro. Em 2018, a atriz destacou-se novamente na novela "Segundo Sol" no papel da ambígua Rosa Câmara, uma garota de programa de luxo de origem humilde, recebendo elogios do público e da crítica.

Ela ainda atua em outros papéis de produções globais e no teatro, em especial com musicais.

Sobre Michel Melamed



Na televisão, Michel Melamed já participou de diversos programas. Em 1998, começou apresentando Profissão Talento na Band, que logo passou a também roteirizar e dirigir. Na GNT apresentou Movimento GNT (2000-2002) e Armazém 41 (2003-2005). Na TVE Brasil, fez parte da equipe dos programas Comentário Geral (2003-2005) e Recorte Cultural (2005-2009), indicado na categoria TV ao "Prêmio Faz Diferença". Como ator, interpretou Dom Casmurro na microssérie "Capitu" da rede Globo, que foi ao ar em dezembro de 2008. Em 2009, roteirizou e dirigiu com Nelson Hoineff o programa Celebridades do Brasil, no Canal Brasil, o qual não apresentou.

Em 2010, Michel Melamed criou, escreveu, dirigiu e apresentou a série Campeões de Audiência no Canal Brasil. Em 11 de novembro de 2010, protagonizou e roteirizou a minissérie "Afinal, o Que Querem as Mulheres?" de Luiz Fernando Carvalho. Por este trabalho recebeu diversos prêmios, entre eles, o Prêmio Arte Qualidade Brasil de melhor ator.Em 2011, ele roteirizou e protagonizou a série Seewatchlook, no Canal Brasil.

Em 2014, esteve na série policial A Teia, da Rede Globo. Em 2015, interpreta o personagem Ariel, na 86ª "novela das seis" da Rede Globo, Além do Tempo. Em 2016 esteve na série Dois Irmãos. Neste mesmo ano, criou, apresentou e dirigiu o programa Bipolar Show no Canal Brasil, a primeira atração performática da tv brasileira.