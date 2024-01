Lewis Hamilton desembarca na Bahia para passar Réveillon; vídeo | A TARDE

Quem acompanha a carreira do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton já pode ter percebido a paixão dele pelo Brasil. Ao longo dos últimos anos, o britânico, que já foi 7 vezes campeão mundial, não perde a oportunidade de se declarar pelo país, estando aqui ou em outra parte do mundo.

E neste fim de semana, o atleta chegou para passar o Réveillon. O local escolhido foi a Bahia, que tem recebido diversas personalidades internacionais, mais precisamente em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Páginas que seguem o astro da Fórmula 1, assim como a imprensa local, publicaram registros do esportista na madrugada de sábado para domingo. O “Patrão”, como é conhecido pelos fãs de F1, chegou na companhia da brasileira Juliana Nalú, ex do rapper norte-americano Kanye West.

A previsão é que Lewis Hamiltons passe a virada de ano no país. De acordo com o colunista Léo Dias, o piloto vai passar a noite da virada na Costa do Sauípe, também na Bahia.

Confira fotos:

Cidadão brasileiro

Em novembro de 2022, a Câmara dos Deputados concedeu o título de cidadão honorário do Brasil a Lewis Hamilton durante Sessão Solene. A honraria se deu em razão de o piloto ter vencido o Grande Prêmio do Brasil em 2021 e dar uma volta a mais, após a vitória, empunhando a bandeira do Brasil, num gesto que remete aos tempos de Ayrton Senna.

“Muitas pessoas diziam ser impossível, mas, felizmente, o fato de eu estar aqui hoje é prova de que a persistência e esperança podem tornar tudo possível”, disse à época o piloto ao receber a homenagem.

Veja vídeo de Lewis em Trancoso:





Reprodução | Redes Sociais