Lexa anuncia término de casamento com MC Guimê: 'Tentamos'

A cantora Lexa anunciou, nesta quinta-feira, 21, em uma publicação feita nas redes sociais, que o casamento com o funkeiro MC Guimê terminou. Os dois haviam reatado a relação em junho deste ano.

"Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse.

Em seguida, o funkeiro também compartilhou a notícia em seu story. "Boa tarde! Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou? Deus abençoe", escreveu.

Eles começaram a namorar em 2015 e tiveram uma crise no relacionamento após a eliminação de MC Guimê no BBB 23. Na época, o funkeiro foi expulso acusado de assediar a participante Dania Mendez, que tinha feito intercâmbio do "La Casa de Los Famosos", do México, para o reality brasileiro.