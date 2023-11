Lexa desabafa sobre comentários relacionados a MC Guimê: “Já deu” | A TARDE

Lexa reagiu a comentários de seguidores | Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Lexa desabafou nas redes sociais sobre o relacionamento com o atual namorado, Ricardo Vianna. No X, antigo Twitter, a artista criticou os comentários de internautas que insistem em falar sobre o casamento com MC Guimê nas fotos que publica com o atual.

“Cheguei e fui ver os comentários da minha última foto e só falam do meu antigo relacionamento… Pra que, gente? Cada um seguiu o seu caminho. Já deu…”, escreveu Lexa.

Os fãs da artista concordaram com ela. “Mulher sempre é mais atacada que o homem, não importa o que cada um fez, você sempre será mais atacada. Sendo assim, não pegue os comentários negativos pra você, vai ser feliz, viver… Tem gente que ama atacar os outros de graça, até fake faz pra isso, porque tem medo de mostrar a cara”, disse uma internauta.

“Prefiro teu atual relacionamento. O Ric parece que tá vivendo um sonho ao teu lado (risos) fofinho”, disparou outro.

“Só eu sei o que eu aguentei”, diz Lexa sobre casamento com MC Guimê. Há poucos dias, a cantora publicou uma carta aberta nas redes sociais desabafando sobre o casamento com MC Guimê e alegando que tinha dependência emocional.

“Estou aqui para falar sobre mim. Só sobre mim, sobre meus sentimentos, sobre a minha vida. Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina. Eu fui condicionada a perdoar, a estar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi, eu vejo muitas pessoas falando várias coisas, mas no fundo só você sabe o que você viveu, só eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg”, disse.

E acrescentou: “Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Eu demorei muito tempo para identificar minha dependência emocional, não foi fácil. Porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, eu estava disposta a qualquer coisa para dar certo”.

A cantora ainda lamentou as críticas que vem recebendo por ter assumido o namoro com o ator Ricardo Vianna. “Eu só não posso ficar sendo atacada por não estar chorando aqui mais. Estou chorando agora porque estou sufocada. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir está atingido algumas pessoas e eu não entendo o porquê. Por que que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Eu já sofri muito, eu sei quantas vezes eu chorei. Chorei muito. Agora eu só quero ser feliz”, ressaltou.

“Já passou, já deu. Ninguém aguenta mais. Só que eu não posso fazer nada se eu vou na esquina e tiram uma foto minha, e sai em todos os lugares. Só que eu sei que isso gera clique, então as pessoas vão continuar postando, falando, criando um monte de história, porque rende. Só que, e minha mente com isso?”, continuou, pedindo que parem de atacá-la.

Lexa finalizou ressaltando que somente ela sabe o que sentiu: “E mais uma vez: Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi. Por muitas vezes no início do meu outro relacionamento, eu ouvi que eu estava por interesse. E eu acho que o tempo provou que realmente não era o caso. Eu nem mostrava meu relacionamento. E só eu sei tudo que foi vivido. Então gente, eu só quero viver em paz”.