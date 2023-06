Lexa e MC Guimê reatam casamento

Em publicação feita, nesta noite de sexta-feira, 9, em seu Instagram, a cantora Lexa surpreendeu fãs e seguidores ao anunciar que deu uma nova chance para o casamento dela com MC Guimê.

O casal havia se separado após a polêmica participação de Guimê no BBB-23, e demonstravam não estar tão perto da reconciliação.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal @mcguime te amo.", escreveu a cantora.

Lexa e Guimê começaram a namorar em 2015, e se casaram em 2018 numa belíssima cerimônia conduzida pelo Padre Fábio de Melo. O casal chegou a se separar em 2022, mas reataram dois meses depois.

Alguns famosos como Marcos Mion, Larissa Santos, Gabi Luthai, Lore Improta comentaram na publicação feita pela cantora comemorando a volta do casal e mandando felicitações. Os comentários da publicação se tornaram um mar de felicitações ao casal, em menos de duas horas, já são cerca de 75 mil comentários na publicação.

A crise no casamento dos dois funkeiros se deu após a polêmica participação de Guimê no BBB-23. O cantor foi expulso do programa após ser acusado de assediar a participante Danía Mendez, do 'La Casa de Los Famosos', que veio para a casa mais vigiada do Brasil pela dinâmica do intercâmbio entre programas.

Daqui de fora, Lexa apoiava o marido e puxava torcida e mutirões para ele. Após a entrada de Danía na casa, e com a aproximação demasiada de Guimê com a mexicana, Lexa se pronunciou nas redes afirmando estar decepcionada e que se afastaria da torcida do cantor.

Após a expulsão de Guimê, o casal ainda foi visto em poucos momentos no mesmo ambiente. Mas, logo depois confirmaram a separação.