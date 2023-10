Lexa fala sobre suposta traição a Guimê: "Foi uma fase" | A TARDE

A cantora Lexa se manifestou pela primeira vez sobre a suposta traição a Guimê. Ela esteve no lançamento do livro da apresentadora Ana Furtado em uma livraria de São Paulo.

Em entrevista ao 'A Tarde é Sua', a artista afirmou que atualmente está bem e feliz. "Eu estou gente, solteira! Que loucura! Acho que o mais importante é que estou feliz".

Ela seguiu, afirmando que vive agora uma nova fase em sua vida com alegria no coração. "Acho que a gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida. Para essas fases que acontecem, então é uma nova fase na minha vida que estou encarando de uma forma muito positiva".

Lexa pontuou que está mais preocupada em falar sobre seu trabalho do que sua vida pessoal.

"Como eram duas pessoas na mídia, eu acho que reverbera mais. Mas eu não estou focada em falar mais nada da minha vida pessoal. Estou mais focada em falar de trabalho, coisa boa! Já foi, foi uma fase da minha vida que eu vivi, foi intenso, mas agora novos ares, bola para frente".