Lexa tem cachê cancelado após suposto show incompleto no Rio | A TARDE

Na última quarta-feira ,14, o prefeito de Barra do Piraí (RJ), Mario Esteves, revelou ter cancelado o valor que seria pago à cantora Lexa por um show na cidade, após a apresentação ter durado apenas 40 minutos.

Em um comunicado, o prefeito disse que vai solicitar explicações à cantora sobre o ocorrido: “Segundo o contrato, o evento foi contratado na íntegra, porém, ocorreram falhas que resultaram em uma apresentação incompleta. O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente”.

Após o show da artista, o prefeito chegou a subir no palco e pedir para o público chamar pela cantora para ver se ela voltava. Mario Esteves disse ainda que a cantora teria recebido através de um cheque, que teve o pagamento suspenso pelo banco.

“A Prefeitura de Barra do Piraí lamenta que a cantora Lexa não tenha respeitado seus fãs durante a apresentação no BaDoPi Folia 2024, realizando um show de apenas 40 minutos. Repudiamos qualquer atitude desrespeitosa durante este evento, uma vez que todos os compromissos foram honrados com todos os artistas. Todos eles receberam antes da entrada no palco”, afirma a nota publicada pela prefeitura.

Resposta da cantora

Após a polêmica, Lexa usou os Stories do Instagram para dar sua versão dos fatos. A cantora relatou que chegou ao local com 30 minutos de antecedência e o evento atrasou, o que fez com que ela só pudesse subir ao palco após quase uma hora esperando.

“Falaram que eu não tirei foto com as pessoas, lógico que eu tirei, inclusive com o prefeito, que foi o primeiro a entrar”, ... Mas o show foi lindo e as pessoas foram maravilhosas" afirmou Lexa.

Em um outro storie a cantora postou um vídeo, onde aparece supostamente no local do show, tirando fotos com os fãs. No vídeo ainda tem a legenda: "Ainda bem que tinha gravado KKKK"