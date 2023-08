Lo Prete se torna substituta oficial de Renata Vasconcelos no JN

O Jornal Nacional vai contar com uma nova apresentadora para momentos em que a apresentadora titular, Renata Vasconcellos, não puder comparecer. O nome escolhido definido pelo Globo é de Renata Lo Prete.

Recentemente, Lo Prete atuou como âncora do “Jornal das Dez” da GloboNews, atualmente é a responsável pelo ‘Jornal da Globo’.

Para quem não conhece sua história, Lo Prete despontou na televisão nos anos 1990, quando brilhou no SBT, na “Rede Folha”, que trazia as principais manchetes do jornal Folha de São Paulo. Na Globo, ela foi a colega de William Bonner (âncora do Jornal Nacional) em programas especiais para divulgação dos resultados eleitorais nas eleições de 2022.