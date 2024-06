Luan Santana fala pela primeira vez após ser internado às pressas | A TARDE

Na noite desta terça-feira, 3, o cantor Luan Santana, de 33 anos, fez seu primeiro pronunciamento após ter sofrido um mal súbito no sábado, 1º, acarretando o cancelamento do show em Divinópolis, em Minas Gerais.

Nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs e agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido. "Estou bem, galera! Coração zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas", afirmou ele, sem dizer a causa do problema sofrido.

Luan Santana também disse que logo estará em Divinópolis para a execução do show. "Galera de Divinópolis, muito obrigado por tanto amor. Em breve a gente se encontra de novo. Essa semana Luan City continua em Catanduva (SP) dia 6 e vai até dia 16 em Ourinhos (SP). Dez shows seguidos nesse junho abençoado! Vamos com Deus", prometeu.

No postagem do instagram os internautas comentaram o caso e deixaram mensagens para o cantor: “Graças a Deus, meu bem. Te amo”, disse a cantora Ivete Sangalo parceira de alguns hits com o cantor. “

Pare de fazer tanto show seguido assim! vc n tem mais 20 anos e muito menos tá em situação de rua! Se cuide que você não é de ferro!”, comentou uma fã preocupada com a saúde do cantor.

“Fica bem irmão”, completa o cantor Dilsinho desejando melhoras ao sertanejo.

