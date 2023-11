Lucas Guimarães revela traição de Carlinhos Maia | A TARDE

O influenciador Lucas Guimarães revelou, em um comentário no Instagram, o motivo de sua separação com Carlinhos Maia no ano passado. De acordo com Guimarães, o padrinho de casamento do ex-casal, Dudu Farias, apresentava garotos de programa para Carlinhos.

“Esse foi o motivo da separação: ele [Farias] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre mim e meu marido”, escreveu Lucas.

No mesmo comentário, Guimarães disse que a sua condição para reatar com Carlinhos, foi ele se afastar de Dudu. “Eu e Carlinhos brigamos feios, o que eu tinha para falar dele, falei. Agora, imagina você ter um padrinho, que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens para o seu marido quando você não estava presente?”, desabafou.

“Até hoje eu converso com Deus… Como isso me dói, como eu falando isso me dá ódio! Mas a gente só oferece o que tem, e eu não consigo nunca mais trazer alguém como ele de volta, nunca mais. Só se eu fosse besta, né? E tá aí uma coisa que deixei de ser faz tempo! Falei e agora tô leve!”, completou Lucas.