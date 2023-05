Lucas Lira e Sunaika Bruna anunciam fim do casamento; fãs lamentam

Os influencers Lucas Lira e Sunaika Bruna chocaram os fãs após anunciarem, nesta terça-feira, 23, o fim do casamento. Eles estavam juntos há quase 10 anos e são pais de Noah, de 2 anos.

“Em respeito as pessoas que gostam da gente e admiram, viemos aqui contar que o nosso relacionamento chegou ao fim! Foram quase 9 anos de muito aprendizado, dedicação, respeito e amor, momentos incríveis, inesquecíveis, memórias que nunca vai ser apagadas. Tivemos o melhor presente que foi o nosso filho”, inicia o texto.

Na publicação, o casal afirmou que o término aconteceu por uma decisão tomada em conjunto, sem traição ou desrespeito.

“Tem coisas que realmente não dão certo, mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas! Não fiquem pedindo pra gente voltar. E volto a repetir, já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo pra que desse certo”, explica.

O ex-casal ainda pede: “Pedimos MUITO RESPEITO, pq não tá sendo fácil e nem vai ser. O relacionamento de homem e mulher acabou, mas continua a amizade, o companheirismo, o respeito e o carinho. Temos um serzinho que é o nosso maior bem, pra educar, ensinar e criar".

No Twitter, internautas ficaram abalados com o término do casamento dos influencers. Até a publicação desta matéria, as tags “Lucas Lira e Bruna”, “terminaram” e “Noah” estavam nos assuntos mais comentados da rede social.

“Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo com a separação do Lucas Lira e a Bruna. Tá uma mistura eu vi tudo sabe? Namoro, os cachorros, mudanças de casa, viagens, o nono, ela se descobrindo, criando o próprio canal e ficando independente, se amando. MUITOS anos, muitas lembranças”, lamentou uma internauta.