Lucas teria terminado com Jaquelline para tentar voltar com Jojo | A TARDE

Lucas Souza teria colocado um ponto final no namoro com a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, com o objetivo de reatar o relacionamento com Jojo Todynho, com quem foi casado por menos de um ano.

Neste domingo, 10, Jaque anunciou o término com Lucas no X/Twitter.

"É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vcs que Eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor", escreveu ela.

Lucas, por sua vez, usou a mesma rede social para se declarar a Jaquelline.

"Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando", escreveu.

Entretanto, segundo o colunista Leo Dias, o relacionamento teria chegado ao fim após Jaquelline ter descoberto mensagens entre Lucas e Jojo.

Recentemente, Jojo se separou de Renato Santiago, com quem estava há quase um ano. Desde então, a cantora já falou sobre o ex em suas redes sociais.