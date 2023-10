Luísa Sonza quebra silêncio após traição: "Foco é voltar a trabalhar"

A cantora Luísa Sonza confirmou nesta segunda-feira, 25, que decidiu se afastar das redes sociais após ter revelado que foi traída pelo ex, Chico Moedas.

Sua equipe já havia afirmado que ela desinstalou as redes sociais por tempo indeterminado e seguiria apenas com as publicações contratuais de publicidade e divulgação do seu álbum.



Agora, uma mensagem assinada pela própria artista foi publicada em seu perfil. Ela afirma acreditar que a decisão tem lhe feito bem, mas pontuou que a página continuará sendo alimentada por sua equipe.



"Pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante! Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa".