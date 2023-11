Luísa Sonza se irrita e xinga após plateia cantar 'Chico'; vídeo | A TARDE

A cantora Luísa Sonza se irritou ao ouvir o nome de Chico enquanto cantava a música feita para o ex-namorado durante participação especial na gravação do DVD do grupo de pagode "Menos é Mais",

Luísa pediu para a banda parar ao ouvir o nome do ex-namorado: "P*rra, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f*der! Volta, volta, volta", ordenou para a sua banda. "Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender. Po, vacilou demais", disparou a cantora, após o público falar o nome de Chico Moedas.

Após a traição, Luísa deu um fim no relacionamento e decidiu mudar o verso da música. A letra original dizia: "Chico, se tu me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar". No entanto, a artista decidiu modificar a letra: "Se acaso me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar".

Confira o vídeo:

Repercussão nas redes:

Nas redes sociais, a reação de Luísa para a plateia não caiu muito bem. A cantora recebeu uma série de críticas. Uma usuária do Instagram questionou: "Se ela mesma falou que a música é dedicada ao Chico Buarque, por que esse 'trelelê' todo só porque o povo canta Chico?". Outra afirmou: "Uma pessoa pública que faz uma música com o nome do atual relacionamento está completamente ciente de que, caso termine, isso tá eternizado".

"Fez uma música com o nome do cara, viralizou, agora o azar é teu que deu visibilidade cedo", opinou ainda outro internauta. "Ninguém mandou ser emocionada", escreveu mais uma.