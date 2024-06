Luiz Bacci abandona programa ao vivo após tragédia famíliar; entenda | A TARDE

O apresentador da TV Record, Luiz Bacci, precisou deixar o programa Cidade Alerta durante a transmissão e deixou os telespectadores apreensivos para saber o que haveria acontecido. Nesta sexta-feira, 1ª, através das redes sociais, ele explicou o motivo da saída repentina.

“Eu estava no meio de uma entrevista quando me chega uma mensagem, um pedido de socorro da minha irmã, de um acidente gravíssimo que envolveu a nossa família essa noite no Rio Grande do Norte. A partir dali, eu fiz os contatos que eu precisava que eram urgentes e não pude seguir o programa adiante”, explicou.

Bacci explicou que o barco em que estavam seu cunhado, o pai dele, além de tio e primo acabou virando. O idoso tomou um grande susto e sofreu um infarto, falecendo antes do filho tentar colocar o colete salva-vidas.

Os demais envolvidos conseguiram escapar, mas ficaram desaparecidos por cerca de uma hora, dificultando o resgate feito pelo corpo de bombeiros e os oficiais da Marinha do Rio Grande do Norte.

“Minha solidariedade ao meu cunhado, Gustavo, ao Guilherme pela perda do pai, saudoso Acácio. E obrigado, Deus, por ter impedido que minha irmã e sobrinhos tivessem entrado nesse barco”, afirmou.

