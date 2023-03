Luva de Pedreiro finge ser limpador de vidros e diverte trabalhadores

Luva de Pedreiro apareceu em vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 9, sem camiseta e de bermuda, limpando o vidro de carros em uma via de Recife, onde mora atualmente.

"Tá ligado, né pai? Luva de Pedreiro, o melhor do mundo", disse o baiano, natural de Quijingue. Os trabalhadores do local se divertiram com a brincadeira e ajudaram o influenciador a limpar os vidros dos carros.

Em outros momentos, eles até entoaram os bordões "receba" e "obrigada meu Deus" ao lado do influenciador. Alguns deles ficaram surpresos ao ver o influenciador e filmaram o momento.

Recentemente, o influenciador ficou preso em um elevador com mais de 12 pessoas. Ele e as outras pessoas foram resgatadas por um bombeiro civil. Quando a porta foi aberta pelo profissional, o baiano saiu correndo do equipamento e chegou a tropeçar.

Desabafo

No final de fevereiro, Luva usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre relações falsas. "É isso que dá a pessoa ser uma pessoa boa. Mundo do cabrunco, esse. O cara tem que ser gente ruim mesmo, parceiro. O cara quer dar uma de bom, mas só se f*. Os bonzinhos só se f*", comentou.

Ele disse também que, depois de ficar famoso, várias pessoas passaram a lhe procurar por interesse. "Ingratos, só vão atrás das pessoas quando precisam. Eu tenho ódio é disso, falsidade do cabrunco", desabafou.