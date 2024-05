Mãe de Davi diz que vai seguir como influencer: “Aguardem surpresas” | A TARDE

A mainha vai seguir ON! Com a passagem de Davi pelo BBB 24, veio também a fama da mãe dele, Elisângela Brito. Em entrevista exclusiva à Coluna Sabendo com Vini, do Portal Massa!, durante a festa da vitória na noite deste domingo, 21, em Cajazeiras X, ela disse que não vai sumir das redes sociais e vai continuar na mídia.

Misteriosa, a mamãe coruja do vencedor do reality ainda prometeu surpresas envolvendo a sua rotina e a de Davi. “Vamos estar postando nosso dia a dia”. Sem revelar muitos spoilers, ela disse que quer ter dois milhões de seguidores lhe acompanhando.

“Não, calabresa, lógico que não vou sumir [...] Primeiro, a gente vai ficar postando pouco. A gente também está saindo porque a equipe está cansada, nós estamos cansados, o seguidor está cansado de votar. Mas nós estamos postando nosso dia a dia, até ganhar força, Davi ainda viaja, volta para gravar aqui em Salvador”, diz ela, citando o documentário da Globoplay.

Elisângela, que atualmente tem 708 mil seguidores, ainda falou que está preparada para lidar com os haters. “Hoje eu penso assim, se alguém falar mal de mim, que eu não fiz aquilo e não sou aquilo, eu transfiro. Eu aprendi a fazer isso”, finalizou.

Confira a entrevista: