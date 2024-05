Irmã de Davi se afasta das redes dele: “Alguém com competência maior” | A TARDE

A irmã de Davi, Raquel Brito, falou sobre os ataques que ela e a família do campeão do BBB 24 vem recebendo na web. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela disse que “perdoou” os haters e ainda confirmou que não está mais gerindo as redes do irmão, que estão nas mãos de alguém que tem “uma competência maior”.

Questionada se entraria na Justiça contra perfis que destilam ódio, ela disse que depende da situação. “Tem algumas pessoas que eu não penso, não, sabe por quê? Porque tem gente que já é do natural dela. E sobre os ataques que eu venho sofrendo, isso é do coração das pessoas.”

“Eu sei daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço, a minha intenção. Então, quem me ataca, saiba que eu amo vocês, eu perdoo vocês, eu não tenho nada contra vocês, e eu sempre vou fazer o melhor”, completou.



Sobre as redes sociais, Raquel, que estava a frente da equipe, confirmou que agora o trabalho está sendo feito por uma assessoria especializada. Ultimamente, os perfis do brothers sofreran diversas críticas por uso de legendas com erros de português e fotos mal tiradas.

“Tem uma equipe de marketing agora que está ensinando a gente. Não está mais comigo, viu? Eu estou dando só o suporte maior, mas tem uma equipe por trás, que vai dar o início da carreira dele daqui em diante. Já passou das minhas mãos para alguém que já tem uma competência maior do que eu.”