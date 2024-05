Davi faz discurso emocionado em Cajazeiras: "Muito ralado" | A TARDE

Vencedor do BBB 24, o baiano Davi Brito fez um discurso emocionado em cima do trio elétrico, no Campo do Pronaica, em Cajazeiras, na noite deste domingo, 21. O ex-motorista de Uber exaltou sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Davi ainda colocou sua vitória como uma conquista do povo preto, além de afirmar que ele representa milhares de pessoas com histórias de superação.

"Foi muito sofrido, ralado, foi difícil, mas conseguimos mostrar que o povo preto também consegue chegar lá no topo, que o povo preto também pode ser doutor. Hoje eu sei que represento milhares de pessoas com histórias sofridas, que também passaram por dificuldades. Acredita, porque Deus não dorme", falou.