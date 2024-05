Em carta aberta a Mani, Davi pede perdão: "Tô tentando acertar" | A TARDE

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais neste domingo, 21, para compartilhar, mais uma vez, uma mensagem à Mani Rego.

Neste sábado, 20, Mani compartilhou uma mensagem sugerindo o término do relacionamento com o baiano.

LEIA TAMBÉM

BBB: Se Davi se separar de Mani, terá que dividir milhões? Entenda

Na mensagem, Davi afirma que está vivendo uma loucura e diz ter sido bombardeado de fatos após o reality show.

"Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto", diz a mensagem.

Em seguida, ele pede perdão à amada.

"Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo".

A mensagem segue e Davi afirma ter ciência de que o apoio de Mani foi fundamental para sua vitória do Big Brother Brasil.

"Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe".

Na mensagem publicada neste sábado, 20, Mani conta que ficou 48h em silêncio na web para não cometer excessos ou julgamentos.

"O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas", escreveu.

Confira a mensagem.