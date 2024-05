Pai de Davi celebra retorno de filho: “Representou bem Cajacity” | A TARDE

Junto com a multidão que esperou ansiosa a chegada do campeão do Big Brother Brasil (BBB 24), Davi Brito em Cajazeiras, Salvador (BA), o pai do baiano, Dermeval de Brito, celebrou o retorno do filho e disse que ele representou bem o bairro em que nasceu.

“Me sinto realizado em ver meu filho voltando com a vitória, campeão do Big Brother Brasil 2024. Ele representou bem Cajazeiras City, mostrou que é um guerreiro, destemido, que é um homem valente e que nunca desistiu da luta nesse BBB”, comemora ele.

Dermeval ainda relembra a promessa que o filho fez antes de ir ao reality show. “Ele me disse: Meu pai, eu vou para o BBB e vou ganhar. Ele foi lá, e cumpriu com a palavra dele”, continuou ele.

O pai do baiano aproveitou para agradecer a realização da festa, em homenagem ao retorno do baiano à Salvador, que contará com shows de Lá Fúria, Kart Love, Silvanno Salles e Vitor e Diogo.

“Me sinto muito alegre e realizada, e só há uma palavra: Gratidão. A toda a Cajacity, a toda a Bahia, todo o Nordeste, Angola, Estados Unidos, Portugal, a todos os artistas e autoridade, como o governador, o prefeito Bruno Reis e a todos por essa grande festa”, concluiu Dermeval.