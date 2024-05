Davi faz post para Mani e erros de português chamam a atenção | A TARDE

Em meio a polêmica do término com Mani, Davi fez um post para tentar reconquistar a amada. No entanto, um detalhe bastante peculiar chamou a atenção dos internautas: a quantidade de erros ortográficos na legenda.

>>> Após Mani terminar, Davi abre o jogo: “Acertar alguns pontos”

Na publicação, uma foto do agora ex-casal, o perfil do campeão do BBB 24 trazia na legenda: “Many Meu LuLu Eu te Amo Ta Tô dispoto A Ter Você Perto de Mim e Te Dar Todo Carinho Amor Respeito Que Você Merece Só Depende de Você. Vem Meu Amor. Tô Te Esperando”.

Nos comentários, além de acusarem Davi de não ter ido atrás de Mani antes, os internautas apontaram os erros. “Esse texto…”, citou um. “Coloquei as vírgulas mentalmente”, disse outro.

Algum tempo depois, a publicação foi editada e a legenda, corrigida. Mas essa não é a primeira vez que os erros de português tem aparecido nas redes sociais de Davi. Anteriormente, em uma sequência onde homenageava os apresentadores do “É de Casa”, o perfil do brother escreveu palavras como “voçê”, fazendo a web se questionar se ele não estaria sendo assessorado profissionalmente.

Confira o post: