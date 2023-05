Mãe de Jeff Machado acredita que inveja foi a causa da morte do ator

A mãe do ator Jeff Machado, Maria das Dores Machado, 73 anos, acredita que a morte do filho foi motivada por inveja. O corpo do artista foi encontrado na última segunda-feira, 22, dentro de um baú, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido há quatro meses.

A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia. O baú pertencia ao ator e estava enterrado e concretado num imóvel da região onde Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte.

Em entrevista à revista Quem, Maria das dores disse que o autor do crime fez isso para tentar esconder. "Amarrar, botar em um baú, enterrar a dois metros de fundura. Que tanto ódio e inveja é essa? Foi inveja, porque o Jeff é muito lindo. Quero justiça, peço justiça. E a polícia sabe tudo. Sei que eles vão atuar na busca, já sabem quem são. Quero que as pessoas sejam presas e punidas".

Já é a segunda vez que a mãe de Jeff perde um filho. Ela perdeu o irmão mais velho do ator, Anderson, em um acidente. "É uma dor muito grande, difícil demais. É uma situação em que estou precisando, além do profissional, dos advogados, de um apoio emocional. Sempre tive a esperança de encontrar o Jeff vivo. Foi muito difícil essa resposta agora, essa morte tão macabra", disse ainda em entrevista à revista.

A polícia já tem uma hipótese sobre a autoria do crime, mas por enquanto a família pretende manter a informação em sigilo.