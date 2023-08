Mãe de Larissa Manoela procura exorcista para salvar a família

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, foi exposta mais uma vez nesta sexta-feira, 25. Depois da atriz jogar todo o escândalo familiar no ventilador e Silvana ser acusada de cometer intolerância religiosa com a família do noivo da atriz, André Luiz Frambach, um áudio revelou que os pais da eterna Maria Joaquina estão procurando por ajuda espiritual em meio à crise.

“A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite reza o terço, nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas. A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu?”, disse Silvana na conversa com uma amiga. O áudio foi divulgado com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira.

O áudio viralizou na internet e Silvana Taques foi criticada por muitas pessoas. “A pessoa faz as merdas dela por conta própria e agora vem botar a culpa no capeta”, falou uma jovem. “Precisa de nada disso, basta ela deixar de ser narcisista e criar vergonha na cara”, opinou outro. “Essa senhora está desequilibrada!!! Quem tá precisando ir para a igreja é ela. Como uma mãe consegue tratar e fazer tudo que ela fez com a filha?”, questionou uma mulher.



Reprodução / Redes Sociais