Mãe de Larissa Manoela se diz arrependida por mandar filha ir à m*rda

A empresária Silvana Taques rebateu nesta segunda-feira, 21, uma das denúncias feitas por Larissa Manoela exibidas neste domingo, 20, no Fantástico.

A atriz compartilhou uma mensagem carinhosa enviada à mãe durante o Natal. No texto, a atriz afirma que a vida é curta, diz que ama muito a mãe e que está com saudades. Silvana, por sua vez, responde:

"Vai à merda, vai? Equeça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei".

Os xingamentos, segundo Taques, foram por impulso. "Estava com raiva, agi por impulso e me arrependo profundamente", afirmou Silvana no 'Fofocalizando'.

"Quero que ela seja feliz, realizada, se torne mãe. Eu gostaria de estar com ela como mãe, amiga, ouvinte que sempre fui. Fui contra [o noivado] porque achava que ela não seria feliz. Foi intuição de mãe, por conta do elo. um filho é um elo muito forte", declarou.

Em outro momento, Silvana afirma que não se arrepende das atitudes que tomou com a filha durante a criação. "Posso ter errado. Mas qual mãe não erra, qual mãe nao briga? Não existe arrependimento. Ela [Larissa] sempre teve uma personalidade muito forte e, mesmo com jeitinho, sempre mostrou a vontade dela".