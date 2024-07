Mãe de Matteus Amaral faz enxoval antecipado para netos - Foto: Gshow/Reprodução

A mãe de Matteus Amaral, Luciane Amaral, foi às redes sociais nesta sexta-feira, 21,para mostrar o enxoval dos futuros netos, que serão frutos do relacionamento entre o ex-BBB 2024 e a cunhã-poranga Isabelle Nogueira. Atualmente à distância, o casal planeja morar junto, casar e ter filhos em breve.

No vídeo, Luciane mostra roupinhas de bebê e manda um recado à Isabelle. "Eu vim aqui mostrar para vocês os macacõezinhos dos meus netinhos, olha aqui a Isabelle… Já comecei a fazer o enxoval porque eu sei que vai ser um casal de gêmeos! E tem um macacão para cada um. Olha que coisa mais linda!", disse Luciane.

Mãe de Matteus, Luciane Amaral mostra enxoval para os futuros netos gêmeos do gaúcho com Isabelle Nogueira. As roupinhas possuem imagens e dizeres sobre o casal Mabelle, formado dentro do BBB 24. pic.twitter.com/AOKw8BFwD9 — Antenados (@canalantenados) June 22, 2024

A mãe de Matteus ainda mencionou que guardará as roupinhas até que precise levá-las para Manaus: "Eles vão ficar aqui com a vovó e quando eles nascerem, a vovó vai levar para Manaus para pôr nos bebês". As peças de roupas têm os rostos de Matteus, Isabelle e do futuro bebê.



O vídeo viralizou, gerando muitos comentários. Alguns acharam a atitude de Luciane fofa, enquanto outros criticaram a ação como uma "cortina de fumaça" para abafar a polêmica envolvendo Matteus - acusado de se declarar negro para se beneficiar da Lei de Cotas e obter uma vaga no curso de Engenharia Agrícola em 2014.