Mãe de MC Gui flagrou marido com outra: "Quem não foi corna, vai ser" | A TARDE

Cláudia Baronesa, mãe do cantor MC Gui, revelou que flagrou o esposo, Rogério Alves, com outra mulher. Segundo ela, esta outra mulher era uma vizinha.

Em entrevista a Daniela Albuquerque, do 'Sensacional', Baronesa contou que descobriu a traição graças a uma falha do marido.

"Ele ligou para mim e ficou com o telefone ligado no bolso e eu ouvindo tudo. Ele falava para ela que tava separado e não estava dormindo na mesma cama, que não me queria mais. Mas estava todo dia dormindo comigo. Comecei a investigar, até que um dia peguei ele agarradinho numa balada", contou.

Ela afirmou ainda que chegou a sair da casa, mas teve uma recaída e retornou.

"Fui embora para a casa da minha mãe e ele ficou doidinho. Voltamos, aí ele teve outra recaída, e eu falei que não queria mais, mas eu era apaixonada e perdoei. E graças a Deus ele tomou vergonha na cara. Não me arrependo de ter perdoado, hoje ele é um maridão e paizão".

Cláudia contou ainda que chegou a agredir a amante, que precisou abrir um boletim de ocorrência.

"Morava duas ruas para cima. Todo lugar que eu encontrava ela, eu batia nela. Parei de bater porque ela abriu um boletim. Eu passava de carro, parava, ia lá e grudava! Era porrada, cabelo, dente".

Por fim, ela dispara: "Quem não foi corna, vai ser. Eu dizia que não, fui, perdoei e tô aqui, feliz da vida, num casamento de 30 anos".