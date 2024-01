Mãe de Melody detona Anitta: “arrume namorado para suas filhas” | A TARDE

Anitta tentou ser o cupido entre MC Melody e Marcelo Cady, durante a primeira edição do seu ensaio de verão, realizado na capital baiana, no último sábado, 6. Apesar dos jovens terem entrado na brincadeira, quem não gostou nada da situação foi Day Lima, mãe da adolescente, que reclamou da “Poderosa” na web.

Mesmo não tendo muito contato com a filha porque é bloqueada, Day opinou. “Muito feio isso, o povo está forçando um namoro só para gerar engajamento. Acorda Brasil. Anitta, vai ser mãe primeiro daí depois você pode arrumar namorados para suas filhas”.

“Eu sou só uma mãe e uma mãe distante, porque sou bloqueada [nas redes sociais], não falo com ela, porém mesmo assim eu defendo”, disse.

A mãe de Melody ainda criticou a letra do novo trabalho com a filha e Anitta. “Uma adolescente de 16 anos cantando sobre estar no quarto fazendo bebê? Ridículo. Tanta música boa para virar hit de Carnaval, vai apelar assim?”, completou.