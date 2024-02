Mãe do filho de Luva de Pedreiro desabafa sobre solidão | A TARDE

Mãe do primeiro filho do youtuber Luva de Pedreiro, Távila Gomes tem usado as redes sociais, nos últimos dias, para soltar uma sequência de indiretas. Nos posts, a bióloga desabafa sobre solidão.

Távila e Iran, nome do menino do "receba", terminaram o relacionamento recentemente. Na reta final da gravidez, a jovem deixou claro em uma postagem que enfrentou a gestação sozinha. "Você acha que pode me machucar? Eu passei minha gravidez sozinha. E sobrevivi", compartilhou Távila, reaproveitando um post de uma página.

Em outra postagem, a bióloga, que está no nono mês de gestação, diz que o filho sempre aparece para mostrar que ela não está sozinha. "Toda noite você aparece pra mostrar que não tô sozinha", escreveu em uma publicação.