Mãe solo de Feira recebe apoio de Bruna Biancardi | A TARDE

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou o seu Instagram para divulgar a história de Hendy Ohara, uma mãe solo de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. A mãe de Mavie pediu, em seus stories, doações e também que seus seguidores engajassem a página de Hendy, que tem um filho chamado Dante, de 1 ano e 11 meses.

“Ela engravidou e passou por muita coisa grávida e que ninguém merece passar em um momento que a gente está tão feliz, mas ela passou várias coisas ruins”, inicia Biancardi.



A jovem, que começou a cursar Publicidade e Propaganda, mas não concluiu a faculdade, hoje trabalha como criadora de conteúdo digital. Em 15 dias, a baiana ganhou 987 mil seguidores. O número aumentou mais ainda após a atitude de Biancardi - foram mais de 500 mil seguidores no final de semana, entre eles a cantora MC Loma. O perfil da baiana já ultrapassou 1 milhão, mesmo só com 32 publicações.



De acordo com Bruna, Hendy conta com a ajuda da avó para pagar o aluguel e “não tem mais ajuda de ninguém”. “Hoje em dia, a ideia dela é trabalhar com Instagram, Tik Tok. Sabe o que me tocou nela? Ela não perdeu a doçura. O filho tem quase 2 anos, mas ele nasceu prematuro e a saúde dele é debilitada e ela está precisando de ajuda nessa questão da saúde dele”, continuou.



“Mas eu acho que quem puder, toda ajuda vai ser bem-vinda. Doações de itens para ela e o filho, casa, higiene, comida, brinquedos e engajar bastante os posts dela para que as marcas notem e Hendy possa trabalhar com isso, garantindo uma renda para eles”, disse Bruna.



A partir de agora, Bruna pretende sempre divulgar em seu perfil, pelo menos, uma vez na semana, a história de uma mãe solo que precisa de apoio.



“Vou divulgar uma vez na semana o perfil de uma mãe solo para que as pessoas possam ajudar, seja com uma doação de algo para a criança, um pix, a decoração de um quartinho, fraldas, ou qualquer outro tipo de ajuda”. Além de ganhar mais seguidores, Hendy já tem vídeos que ultrapassam 990 mil visualizações e mais de 8 mil comentários”.