Maiara, da dupla com Maraisa, vive affair com sertanejo | A TARDE

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está vivendo um affair com Hugo, que faz parceria com Guilherme. Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, o artista revelou que eles estão “curtindo a vida”.

“A verdade é que, sim. Estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, afirmou Hugo. Ele pontuou que antes de mais nada, prioriza a amizade que tem com a Maraisa. “[Somos] grandes amigos, acima de tudo. E é, exatamente, isso que queremos preservar”.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois começaram a se conhecer melhor durante a gravação do DVD da dupla VH e Alexandre, que aconteceu no final de março, no interior de Goiás. Mas a relação vem esquentando de umas duas semanas para cá.

