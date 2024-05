Maiara exibe cinturinha fina após críticas; veja | A TARDE

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, decidiu não esconder suas novas curvas e compartilhou fotos com a barriga chapada e a cintura finíssima nos stories do Instagram, neste sábado, 11.

Os posts vieram após a artista ter sido criticada pelos internautas por ela ter emagrecido demais. Nas imagens, Maiara aproveita o dia de bronze, com biquíni de oncinha. Em seguida, ela aparece com uma roupa de treino.

Vale lembrar que a cantora já foi bastante criticada por estar acima do peso e, com isso, decidiu emagrecer.

"É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo, não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda", disse ela na época.

