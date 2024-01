Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam com comunhão total de bens | A TARDE

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram sua união no civil durante a véspera de Natal, e compartilharam o momento especial nas redes sociais com fotos da cerimônia em tons de verde e vermelho.

Nigro ponderou sobre o verdadeiro propósito do casamento civil, questionando se ele é realmente centrado no amor ou se há uma dimensão financeira mais proeminente.

"Nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?".

Ele compartilhou ainda a decisão do casal de adotar o regime de comunhão total de bens, no qual todos os ativos, inclusive aqueles adquiridos individualmente antes do casamento, são compartilhados igualmente em caso de divórcio, seguindo as diretrizes do Ministério Público do Paraná.

Ele mencionou ainda que essa escolha também está alinhada com princípios que considera importantes, incluindo princípios de natureza bíblica.

Vale destacar que o casal tem a liberdade de escolher o regime de bens que melhor se adapta às suas preferências e valores. Além da comunhão total de bens, existem outras opções, como a comunhão parcial, na qual os bens adquiridos após o casamento são considerados comuns, e a separação total de bens, onde os ativos permanecem individualmente propriedade de cada cônjuge.

Essa celebração civil não marca o primeiro compromisso matrimonial do casal. Em agosto, Maíra e Thiago realizaram uma celebração intimista em São Paulo para comemorar sua união, incluindo eventos adicionais com amigos e familiares.

O casal tornou público o relacionamento em março, assumindo o status de namoro antes de consolidarem seu vínculo matrimonial.