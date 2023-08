Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam em cerimônia secreta

Os influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro estão casados. Os dois selaram o amor em uma cerimônia discreta na terça-feira, 29, realizada em uma fazenda em Atibaia, no interior de São Paulo.

O uso de celulares foi vetado no casório. A cerimônia começou por volta das 19h e contou com a filha caçula de Maíra, Sophia, levando as alianças para o casal.

Thiago também entregou uma aliança simbólica a Sophia e ao outro filho de Maíra, Lucas, de 23, para simbolizar o compromisso dele no cuidado com os enteados.

Segundo o jornalista Leo Dias, apenas 80 pessoas foram convidadas. A única famosa presente foi Biah Rodriguez, esposa do cantor Sorocaba.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB, em janeiro de 2023. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de Sophia. Em março, eles assumiram o relacionamento.

Um mês após firmarem o compromisso, os dois ficaram noivos durante uma viagem a Israel, onde a influenciadora foi batizada. No entanto, ela chegou a dizer aos seguidores no Instagram que o casamento demoraria a acontecer.