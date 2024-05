Maíra Cardi pede desculpas por defender pastor que beijou a filha | A TARDE

Após sair em defesa do pastor Lucinho Barreto, que viralizou falando que beijou a própria filha na boca, a influenciadora Maíra Cardi voltou atrás e decidiu se desculpar, pelas redes sociais, classificando a atitude como impulsiva. Ela afirmou que não tinha assistido ao vídeo da fala do religioso.

“Gente, vim aqui me desculpar pela atitude impulsiva que tive hoje, eu errei e peço desculpas! Eu não conheço o Pastor Lúcio, mas ele já pregou algumas vezes em igrejas que frequentei, pregações essas que sempre foram com muita descontração. Então, ao ver um vídeo da filha dele o defendendo e angustiada com o ataque ao pai, dizendo que a fala dele foi tirada de contexto, eu quis acolhê-la”, iniciou.

“Eu não tinha assistido o vídeo da pregação em questão e de forma precipitada comentei no vídeo dele, dizendo que ‘o mundo está doente’ e que eu estava em oração pela família dele! Errei em comentar sem assistir o vídeo e não saber exatamente o que estava acontecendo, por isso peço perdão”, completou.

Após o vídeo causar um grande burburinho, Lucinho Barreto se pronunciou e justificou a declaração dizendo ter sido “um beijo inocente, puro” e um “comentário brincalhão”. Nos comentários da postagem, Maíra deixou a sua solidariedade a Lucinho, dizendo que o "mundo está doente".

Mas segundo a musa fitness, só após virar notícia por ter defendido o pastor, é que ela assistiu ao vídeo que tinha a fala dele.



“Hoje, após virar notícia que sai em defesa dele, fui entender o motivo de tanta revolta, então assisti o recorte da pregação e ele realmente teve uma fala errada e infeliz. Assistindo, entendo e concordo que algumas coisas não podem ser relativizadas e muito menos ser levadas na brincadeira”, disparou antes de relembrar abusos que sofreu.

“Eu sofri meu primeiro abuso aos 4 anos de idade, depois aos 5, aos 7… e por aí vai, então eu sei a dor e os traumas que essas falas causam, como também entendo as pessoas que passaram por coisas parecidas e essas falas despertam gatilhos!”, disse ela.

Maíra Cardi, então, voltou a se desculpar por ter agido com impulso na tentativa de acolher alguém que estava “apanhando” publicamente. Ela disse, ainda, que comentou a postagem do pastor sem antes conversar com marido para saber a opinião dele.

“Estamos vivendo tempos difíceis, e por vezes é preciso parar, recalcular a rota e andar 10 passos para trás! Eu fico arrasada quando tem gente apanhando publicamente, e nessas horas até os nossos familiares e melhores amigos correm, porque as pessoas só querem estar do seu lado na sua vitória. De maneira impulsiva e errada, tomei essa atitude de comentar sem saber do que se tratava, sem conversar com meu marido para saber a opinião dele e sem pensar na minha própria família, agindo simplesmente pela dor do meu coração impulsivo!”, concluiu.

