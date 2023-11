Maíra Cardi reconhece erro e pede desculpas após fala sobre Maceió | A TARDE

A coach Maíra Cardi usou suas redes sociais para pedir desculpas após uma fala infeliz mais cedo. Neste sábado, 18, enquanto estava à caminho de Maceió, ela afirmou que não havia nada na cidade, além de Carlinhos Maia.

Ela afirmou que houve um equívoco em seu comentário e a intenção, na verdade, era outra.

"Tive uma fala muito infeliz e venho aqui me desculpar pela forma equivocada que me expressei, pois queria dizer uma coisa e pareceu outra. Junto com minha fala infeliz, eu também disse no mesmo vídeo que "as pessoas de Maceió são muito calorosas e anfitriãs", mas isso foi retirado, pois esse trecho não seria interessante para o que renderia a polêmica", iniciou Maíra.

Confira o pronunciamento completo.