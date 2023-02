Maíra Cardi vive affair com influenciador; saiba quem é

A ex-BBB e coach Maíra Cardi está vivendo um affair com o youtuber e influenciador Thiago Nigro, conhecido como 'Primo Rico'. Ela está solteira desde que o relacionamento com o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, chegou ao fim em outubro de 2022.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, que tentou contato com Maíra e Thiago, que preferiram não se pronunciar.

Em outubro, Maíra anunciou o fim do conturbado relacionamento com Arthur Aguiar, com quem tem uma filha. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", disse.

Em janeiro de 2022, Thiago Nigro contratou a coach para viver um processo de emagrecimento. Na ocasião, ela afirmou que Nigro já havia perdido alguns quilos e estava feliz com o processo.

"Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis e ter a sensação de estar comendo as coisas que ele gosta", disse Cardi.