Maira Gomez será a 1ª Barbie indígena do Brasil | A TARDE

A influenciadora e criadora de conteúdo Maira Gomez, 25, será a primeira barbie índígena do Brasil. A homenagem e a inspiração fazem parte da celebração de 65 anos da boneca mais famosa do mundo. Neste ano, a Mattel lança a produção de itens únicos de oito mulheres consideradas inspiradoras.

Indígena do povo Tatuyo, a também conhecida Cunhaporanga, acumula mais de 485 mil seguidores do Instagram e 6,6 milhões no Tik Tok, e compartilha o seu dia a dia na tribo da Amazônia, mostrando sua cultura para o Brasil. Pensando nisso, a boneca terá características como pintura no rosto e vestes típicas do seu povo.

Barbie inspirada em Maira Gomez terá pinturas no rosto e vestes indígenas | Foto: Divulgação/Mattel

As outras três mulheres homenageadas serão as atrizes Viola Davis e Helen Mirren, as pop stars Kylie Minogue e Shania Twain, a diretora e roteirista mexicana Lila Avilés, a modelo japonesa Nicole Fujita, e a comediante alemã Enissa Amani.

Em 2021, a biomédica baiana Jaqueline Goes de Jesus, que coordenou a pesquisa do sequenciamento do genoma de uma variante da Covid-19 no Brasil, também foi homenageada pela Mattel e virou uma Barbie.

O projeto Mulheres Inspiradoras (Role Models) também celebra o Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, 8 de março. no entanto, entra na categoria One of a Kind (“Exemplar único”, em tradução livre), e o objetivo é celebrar os feitos da homenageada, que fica com a edição única.