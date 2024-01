Mamma Bruschetta é internada na UTI após sentir dores no peito | A TARDE

A apresentadora Mamma Bruschetta, 74, foi internada na UTI cardíaca, na sexta-feira, 12, devido a um desconforto no peito há alguns dias. As informações foram publicadas na conta do Instagram da atriz.

Ela deu entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, após insistência de sua equipe. Ela recebeu diagnóstico de pneumonia e arritmia cardíaca. A assessoria da apresentadora informa, entretanto, que ela está estável e passa bem.

O Hospital São Luiz Itaim divulgou uma nota com o estado de saúde da apresentadora. "O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente 'Mamma Bruschetta' deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira, 12, com quadro de tosse e falta de ar. Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa", diz o comunicado.

Em nota divulgada no Instagram, a assessoria afirmou que Mamma Bruschetta foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento do quadro.